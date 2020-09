Djokovic squalificato, il video in cui colpisce alla gola la giudice di linea agli Us Open: la dinamica (Di lunedì 7 settembre 2020) Novak Djokovic è stato squalificato agli ottavi di finale degli Us Open per aver colpito con la palla, alla gola, una giudice di linea a gioco fermo. Il gesto clamoroso, ancorché involontario, è arrivato dopo che Nole aveva perso il sesto game. Nel video, la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic squalificato Djokovic squalificato dagli US Open, ha colpito con la pallina un giudice di linea Sport Fanpage Pallina contro giudice linea, Djokovic squalificato agli Us Open

Us Open, Djokovic si scusa. Shapovalov e Coric ai quarti di finale

NEW YORK - Un gesto, istintivo quanto scellerato, di cui si parlerà a lungo. "Questa situazione mi lascia triste e vuoto, mi scuso con il torneo e con tutti voi". Novak Djokovic ha affidato al suo pro ...

