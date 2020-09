Crotone, fatta per Eduardo Henrique: domani le visite (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Crotone aspetta Eduardo Henrique: il centrocampista classe ’95 si trasferisce dallo Sporting Clube de Portugal Il Crotone ha definito il trasferimento di Eduardo Henrique dallo Sporting Clube de Portugal. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista classe ’95 effettuerà nel corso della mattina di domani le visite mediche e apporrà la firma sul nuovo contratto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

