Covid, Boscoreale: operatore sanitario trovato positivo (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBoscoreale (Na) – Il dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud ha comunicato che “un cittadino di Boscoreale, operatore sanitario, è risultato positivo al Covid-19 ed è stato sottoposto a quarantena”. I positivi nel comune napoletano sono attualmente tre. “Questo dato – ha commentato il sindaco Antonio Diplomatico – ci conferma che il virus continua a circolare, perciò è necessario non abbassare la guardia e continuare ad adottare tutte le precauzioni raccomandate dalle autorità sanitarie. In tal senso rivolgo appello alla cittadinanza, richiamandola al senso di responsabilità per contenere la diffusione del virus” – ha concluso il primo cittadino ... Leggi su anteprima24

