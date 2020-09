Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 settembre: in aumento i soggetti positivi, il numero dei pazienti guariti… (Di lunedì 7 settembre 2020) La Regione Sicilia ha diramato il consueto bollettino relativo al computo dei soggetti contagiati da Coronavirus nell'Isola aggiornato a lunedì 7 settembre 2020. Le persone attualmente positive sono 1.379 (+45 rispetto a ieri), i deceduti restano 289, i pazienti dimessi o guariti raggiungono quota 3097 (+4).I soggetti ricoverati salgono ad un totale di 114 (+15) mentre permangono 13 i degenti in terapia intensiva. Il numero dei casi totali in Sicilia ammonta adesso a 4.756 (+49) il dato complessivo dei tamponi effettuati è di 375.134 (+2.333). Compresi tra i nuovi 49 soggetti positivi vi sono anche 15 immigrati ospiti nei centri di accoglienza.Coronavirus, in arrivo ... Leggi su mediagol

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 12,9% Regioni con… - Agenzia_Ansa : Una migrante incinta, positiva al #Coronavirus, approdata a #Lampedusa, ha partorito a bordo di un elicottero del… - OraWeb_TV : Sicilia. Coronavirus, 49 positivi su oltre 2 mila tamponi. Migranti, nave quarantena a Lampedusa: via a trasferimen… - Mediagol : #Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 settembre: in aumento i soggetti positivi, il numero dei pazienti guariti… - Mediagol : ##Coronavirus Sicilia, il bollettino del 7 settembre: in aumento i soggetti positivi, il numero dei pazienti guarit… -