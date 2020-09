Cigarini-Crotone: visite a Villa Stuart, poi l’annuncio (Di lunedì 7 settembre 2020) Luca Cigarini al Crotone, è il giorno delle visite a Villa Stuart e poi dell’annuncio. Non ci sono più dubbi sul fatto che sarà lui il nuovo centrocampista centrale di Stroppa, l’accordo biennale era stato raggiunto nei giorni scorsi. Adesso tutti i passaggi formali prima dell’ufficialità. Foto: Twitter Cagliari L'articolo Cigarini-Crotone: visite a Villa Stuart, poi l’annuncio proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

