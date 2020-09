Catherine Spaak parla della malattia: "Ho avuto un'emorragia cerebrale" (Di lunedì 7 settembre 2020) L'attrice Catherine Spaak ha parlato della sua malattia in diretta, confessando di aver avuto un'emorragia cerebrale che ha avuto conseguenze importanti sulla sua salute. "Non sono venuta qui a piangere, ma a testimoniare che ce la si può fare". Così Catherine Spaak ha parlato della sua malattia, in diretta durante il programma di "Storie italiane" su Rai1, rivelando di aver avuto un'emorragia cerebrale sei mesi fa, che ha rischiato di ucciderla. Ha sorpreso tutti l'attrice Catherine Spaak, quando ha dichiarato in diretta, durante il programma condotto da ... Leggi su movieplayer

