Calciomercato Juventus, rebus Pjaca: destinazione in Serie A (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo gli acquisti di McKennie, Arthur e Kulusevski, la Juventus ora pensa al mercato in uscita. Tra i nomi dei possibili partenti spunta anche quello di Marko Pjaca. Il croato classe ’95, arrivato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, da un paio di anni si trova ai margini del progetto bianconero, complici anche i gravi infortuni subiti durante queste quattro stagioni. Prima un’infiammazione al perone, poi due volte la rottura del crociato (destro e sinistro) e per ultimo un problema al ginocchio: tutti questi infortuni non gli hanno permesso di esprimere al meglio il suo potenziale ed è arrivato il momento per lui di cercare un’altra sistemazione per la nuova stagione 2020-2021. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Suarez non basta: nuova sorpresa per Paratici LEGGI ANCHE: ... Leggi su tuttojuve24

