Boris Johnson minaccia la carta "Ulster" contro il negoziato Brexit (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Governo britannico vuole usare “l’opzione nucleare” per rompere lo stallo sui negoziati della Brexit. Il premier Boris Johnson vuole dimostrare all’Unione europea di essere seriamente intenzionato a uscire senza accordo se non avrà ottenuto delle concessioni sufficienti da Bruxelles entro il 15 ottobre. Negli ultimi giorni l’esecutivo di Londra ha tentato di mettere pressione all’Ue attraverso una serie di promesse e atti dimostrativi.La mossa più significativa sarebbe l’approvazione di una legge in Parlamento che di fatto annullerebbe le clausole più delicate dell’accordo di recesso negoziato con l’Ue lo scorso ottobre. La notizia è stata riportata stamattina dal Financial Times, ma Downing Street non ha smentito. Secondo il quotidiano ... Leggi su huffingtonpost

repubblica : Brexit, Boris Johnson ha deciso: accordo con l'Ue entro il 15 ottobre altrimenti avanti senza intese - Corriere : Brexit, ultimatum di Johnson all’Ue: «Intesa entro il 15 ottobre oppure no deal» - sherpa810 : RT @icebergfinanza: Brexit, ultimatum di Johnson all’Ue: «Intesa entro il 15 ottobre oppure no deal» - icebergfinanza : Brexit, ultimatum di Johnson all’Ue: «Intesa entro il 15 ottobre oppure no deal» - coldiretti : Con l’ultima minaccia del premier inglese Boris Johnson la Gran Bretagna rischia di diventare il porto franco del f… -