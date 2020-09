Berlusconi, Zangrillo: "Quadro clinico in miglioramento" (Di lunedì 7 settembre 2020) Migliora il Quadro clinico di Silvio Berlusconi. Ad affermarlo è il professor Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e primario dell'Unità di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs San Raffaele di Milano dove Berlusconi è ricoverato da giovedì sera. Ospedale San Raffaele: 'Berlusconi ha carica virale alta, è in cura con Remdesivir' Le parole di Massimo Clementi, direttore del laboratorio di microbiologia e virologia dell'ospedale milanese. Zangrillo ha ricordato che Berlusconi è ricoverato "in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale" legata all'infezione da coronavirus Sars-CoV-2.Nel bollettino diffuso ... Leggi su blogo

