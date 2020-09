Barzagli e Di Natale al corso allenatori Uefa A (Di lunedì 7 settembre 2020) ROMA - Anche Antonio Di Natale e Andrea Barzagli fra gli allievi per il corso allenatori Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico, apertosi oggi a Coverciano. La Federcalcio ha ... Leggi su corrieredellosport

Andrea Barzagli e Antonio Di Natale sono tra gli allievi del nuovo corso per allenatori Uefa A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico, apertosi oggi a Coverciano. Nella sala conferen ...Ha preso il via questa mattina il nuovo corso per Allenatori UEFA A, il secondo massimo livello di formazione per un tecnico. Nella sala conferenze “Mario Valitutti” del Museo del Calcio si sono ritro ...