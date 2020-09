Atletica, ricordando Bikila: giovedì 10 settembre la maratona commemorativa (Di lunedì 7 settembre 2020) Giovedì 10 settembre 2020, in occasione dei 60 anni della maratona Olimpica di Roma ’60, vinta da Abebe Bikila a piedi nudi, l‘ACSI Italia Atletica, società organizzatrice della Roma Appia Run, presenta la maratona commemorativa a staffetta all’interno dello Stadio delle Terme di Caracalla – Nando Martellini per celebrare uno dei momenti più iconici della storia dell’Atletica mondiale. Saranno 106 i partecipanti a percorre il percorso di 42,195 km, ad ognuno toccheranno 400 metri. La maratona è in programma per le ore 18:30 (17:30 solari), stesso orario in cui prese il via la maratona del 1960. Tra coloro che parteciperanno alla staffetta ci sarà anche la ... Leggi su sportface

3' di lettura 07/09/2020 - Dedicato a Mario Ferracuti il percorso salute intorno alla pista. Un nuova struttura nella disponibilità di società e sportivi della città. In occasione del XXV Trofeo Città ...

