Abruzzo, la regione camomilla su tutto e di più (Di lunedì 7 settembre 2020) Dalla pedopornografia alla schiavitù sessuale, dalle mafie ad ogni squallido sistema criminale “Una regione camomilla con bassi costi di penetrazione”, così una multinazionale petrolifera descrisse l'Abruzzo tredici anni fa. Sulla deriva petrolifera non fu così, si creò una vasta mobilitazione dal centro oli ad ombrina mare su cui quella multinazionale e tante altre dopo sbatterono il muso uscendo con le ossa rotta. Quasi tre lustri dopo quelle parole possono invece perfettamente adattarsi (...) - Attualità / Abruzzo Leggi su feedproxy.google

thomasschael : Potenziamento della rete di assistenza territoriale, insieme al Sindaco in visita al distretto di #Fossacesia.… - chiara_alberta : RT @Museo_MAXXI: Due giorni dedicati alla presentazione di #PalazzoArdinghelli alla città, tra visite guidate e un progetto di comunicazion… - abruzzoweb : PARCHI D’ABRUZZO: IL MISTERO DEI SIC SPARITI, RICCIUTI ”INQUIETANTE, REGIONE INDAGHI” - abruzzoweb : ROCCAMORICE: REGIONE ANNUNCIA VALORIZZAZIONE PER EREMO SANTO SPIRITO A MAJELLA - Birobiro72 : RT @EtelSigismondi: I territori si vivono, si incontrano, si ascoltano: ieri sera a Liscia per parlare di politica, per parlare di regione.… -

Ultime Notizie dalla rete : Abruzzo regione Riapertura scuole e Tpl Abruzzo: i Sindacati chiedono un confronto alla Regione Rete8 Coronavirus, a Roma 67 nuovi casi: sono 122 in totale nel Lazio. I dati Asl del 6 settembre

Sono 67 i nuovi casi di coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Altri 26 se ne registrano nella provincia della Capitale, 11 a Latina, 12 a Frosinone, 4 a Viterbo e 2 a Rieti. E' quanto emerge dai dat ...

Abruzzo, la regione camomilla su tutto e di più

“Una regione camomilla con bassi costi di penetrazione”, così una multinazionale petrolifera descrisse l’Abruzzo tredici anni fa. Sulla deriva petrolifera non fu così, si creò una vasta mobilitazione ...

Sono 67 i nuovi casi di coronavirus a Roma nelle ultime 24 ore. Altri 26 se ne registrano nella provincia della Capitale, 11 a Latina, 12 a Frosinone, 4 a Viterbo e 2 a Rieti. E' quanto emerge dai dat ...“Una regione camomilla con bassi costi di penetrazione”, così una multinazionale petrolifera descrisse l’Abruzzo tredici anni fa. Sulla deriva petrolifera non fu così, si creò una vasta mobilitazione ...