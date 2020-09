Sbarchi e politica migratoria: il Governo ha deciso di cambiare i decreti di Salvini, ma dopo le Regionali (Di domenica 6 settembre 2020) Mentre le Ong allarmano il Governo, Giuseppe Conte avrebbe deciso di prendere tempo, rinviando ad ottobre i nuovi decreti sicurezza. Una pandemia ancora in atto; la ripartenza scolastica ancora tutta da decidere; l’incombenza della crisi economica che grava sui lavoratori; i tanti nodi da sciogliere circa la ripartenza che, dopo la pausa estiva, torna a … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

matteosalvinimi : #Salvini: Solo in Italia sbarchi quadruplicati. È colpa della sfortuna o c'è un governo che in cambio di eventuali… - LegaSalvini : #SALVINI: 'LAMORGESE ALLO SBANDO, VADO A PROCESSO A TESTA ALTA A DIFFERENZA LORO, COMPLICI DELL'INVASIONE' - LegaSalvini : ++ LA LAMORGESE SI COPRE GLI OCCHI. MA ECCO PERCHÉ È EMERGENZA MIGRANTI. ++ - xblunotte : RT @TBiagini: Infatti è andata due volte a a Tunisi con 11 milioni ed il giorno dopo sono arrivati in 300 Good job ???????? #lamorgesedimettiti… - ariolele : RT @laltrodiego: #Ambrosetti •#Lamorgese: 'i #migranti non devono partire, bisogna lavorare con i Paesi di provenienza, come la Tunisia do… -