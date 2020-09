Malore in diretta streaming per il candidato Pd nel Veneto Lorenzoni (Di domenica 6 settembre 2020) Arturo Lorenzoni, candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, affetto da Covid-19, ha avuto un Malore in diretta streaming mentre era collegato con il Ministro degli Affari Regionali ... Leggi su globalist

MediasetTgcom24 : Veneto, malore in diretta streaming per candidato positivo a Covid #lorenzoni - HuffPostItalia : Malore in diretta per il candidato di centrosinistra in Veneto. Lorenzoni portato in ospedale - rtl1025 : ?? Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, posit… - VerdiVeneto : RT @RaiNews: Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo al Covid h… - alle_leona : RT @ultimenotizie: Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del #Veneto per il centrosinistra, positivo al… -