Giornate della Cucina Alpe-Adria: a Klagenfurt dal 17 al 27 settembre 2020 (Di domenica 6 settembre 2020) Si terranno dal 17 al 27 settembre a Klagenfurt le “Giornate della Cucina Alpe-Adria“. Nelle difficili condizioni causate dall’emergenza coronavirus, l’ufficio turistico di Klagenfurt, capoluogo della regione Carinzia nell’Austria meridionale, invia un segnale di amicizia e solidarietà alle vicine Italia e Slovenia proponendosi come luogo d’incontro per scambi culinari, culturali ed economici. Ospiti della manifestazione 15 chef , 25 ristoranti, più di 30 piccoli e selezionati eventi culinari e oltre 45 produttori. Con questi numeri Klagenfurt si è posta l’obiettivo di diventare nel prossimo futuro “città del gusto e dei ... Leggi su winemag

