Formula 1, le pagelle del Gp d'Italia a Monza: Ferrari disastrose (Di domenica 6 settembre 2020) Le pagelle del Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. GASLY - voto 9 La prima volta non si dimentica mai. Le lacrime sul gradino più alto del podio, con l'inno nazionale in sottofondo, parlano più ... Leggi su leggo

Leggo.it

Un podio che non ti aspetti. Andiamo, quindi, a consegnare le pagelle del Gran Premio d’Italia 2020 di Formula Uno, per vedere chi si è comportato meglio Curva Grande, le due di Lesmo e Parabolica. LE ...Le pagelle delle prove della Formula 1 del Gp d'Italia di Monza. UP SAINZ JR – E’ il migliore tra gli esseri umani. Freddo, esuberante e tranquillo riesce a guadagnarsi una splendida seconda fila. Ora ...