Colleferro, pestaggio brutale nella notte: 21enne muore agonizzando in strada (Di domenica 6 settembre 2020) Morire a 21 anni, ucciso dal branco con una furia selvaggia e crudele. È il destino ingiusto toccato a Willy Monteiro Duarte, di Paliano (Frosinone) la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, sud di Roma. Nel pieno centro della cittadina è scoppiata la rissa che in poco tempo si è trasformata in una sanguinosa tragedia. Gli aggressori sono poi fuggiti su un Suv scuro, ma le forze dell'ordine son sulle loro tracce. E ad aggravare la situazione si fa strada una sinistra ipotesi: dietro la spedizione punitiva ci sarebbe un tragico scambio di persona, come nel caso di Manuel Bortuzzo. Forse questioni di droga dietro l'aggressione Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla base della tragedia ci sia un drammatico scambio di persona. Si ipotizza che Willy sia stato indicato ...

