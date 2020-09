Arturo Lorenzoni Covid | l’annuncio dello sfidante di Zaia | ‘Sono positivo’ (Di domenica 6 settembre 2020) Situazione Arturo Lorenzoni Covid, il candidato alle Regionali del Veneto per il PD ha contratto il Coronavirus. Lo svela lui stesso. Arturo Lorenzoni ha il Covid. Lo annuncia lui stesso, sfidante di Luca Zaia per la presidenza della Regione Veneto alle elezioni che si terranno tra due settimane. L’avversario del centro destra ha accusato un … L'articolo Arturo Lorenzoni Covid l’annuncio dello sfidante di Zaia ‘Sono positivo’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

rtl1025 : ?? Malore in diretta Facebook per Arturo #Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, posit… - matteosalvinimi : Auguri di pronta guarigione ad Arturo Lorenzoni da parte mia e di tutta la Lega. - RaiNews : Malore in diretta Facebook per Arturo Lorenzoni, il candidato presidente del Veneto per il centrosinistra, positivo… - venetocvogliamo : RT @ilpopoloveneto: #arturocisiamonoi: E’ partita la maratona social dei candidati a sostegno di Arturo Lorenzoni - guanxinet : RT @ilpopoloveneto: #arturocisiamonoi: E’ partita la maratona social dei candidati a sostegno di Arturo Lorenzoni -