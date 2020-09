Sassuolo-Napoli oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A femminile 2020/2021 (Di sabato 5 settembre 2020) Il posticipo della terza giornata della Serie A femminile 2020/2021 vedrà opposte Sassuolo e Napoli, due compagini che hanno iniziato il campionato in maniera diversa ma entrambe sono chiamate a vincere. I padroni di casa per dar seguito ai quattro punti ottenuti nei primi due impegni stagionali, mentre le partenopee per muovere la classifica ed allontanarsi dalla zona pericolosa dopo le due sconfitte in apertura di campionato. La sfida andrà in scena oggi, sabato 5 settembre, a partire dalle ore 20.45 e sarà trasmessa su Sky Sport Serie A (canale 202) nonché visibile in streaming sulla piattaforma SkyGo. Sportface.it garantirà aggiornamenti in merito all’andamento del match. Leggi su sportface

