Roma, no-vax in piazza: previste 2mila persone senza mascherina (Di sabato 5 settembre 2020) Oggi a Roma, dopo i no-mask sfileranno anche i no-vax. Sono previste ben 2mila persone negazioniste, che sfileranno rigorosamente senza mascherina. Il Coronavirus ha messo Ko il mondo intero, mietendo oltre 873mila vittime nel pianeta e mettendo grandissima pressione al mondo della ricerca, che rincorre un vaccino per mettere fine a questo incubo. Eppure c’è … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

