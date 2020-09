Povia attacca i giornalisti: “Non sono negazionista e non scenderò in piazza, vi querelo” (Di sabato 5 settembre 2020) Povia attacca i giornalisti a seguito dei tantissimi titoli spuntati sulle principali testate online con riferimento alla manifestazione dei negazionisti no-vax che si terrà oggi, 5 settembre, a Roma. Dopo l’invettiva di Vasco Rossi e le blastate incontenibili del rocker di Zocca contro i complottisti e gli haters, arriva anche la risposta di Povia sia a tutti gli italiani convinti che il virus sia stato creato in laboratorio sia contro i giornalisti che hanno scritto, negli ultimi giorni, che avrebbe presenziato alla manifestazione di oggi. In ben tre post Giuseppe Povia ha ribadito la sua non partecipazione alle manifestazioni dei negazionisti e si è scagliato principalmente contro le testate che ora, come lui scrive, potrebbero ricevere una querela. Il suo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Povia attacca Povia attacca i giornalisti: "Non sono negazionista e non scenderò in piazza, vi querelo" OptiMagazine