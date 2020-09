Paratici Juventus, trattativa a sorpresa il Tottenham: dentro una contropartita (Di sabato 5 settembre 2020) Fabio Paratici vuole rinforzare il centrocampo della Juventus assicurandosi le prestazioni di Tanguy Ndombele. Secondo quanto riportato da Todofichajes, sarebbe il profilo perfetto per il 3-4-1-2 di Andrea Pirlo. Il francese non è in ottimi rapporti con Jose Mourinho, infatti, è seguitissimo anche dall’Inter di Giuseppe Marotta. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto un cartellino a scelta tra Federico Bernardeschi, Aaron Ramsey e Douglas Costa. Juventus: Ndombele nel mirino Dopo gli addii di Pjanic, Matuidi e, quello imminente, di Khedira l’ex Lione sarebbe una presenza fondamentale per il reparto centrale del campo, completamente rivoluzionato con gli arrivi di Mckennie e Arthur. Leggi anche:Juventus, sfumano due obiettivi di mercato in un solo colpo Gli Spurs non vogliono creare ... Leggi su juvedipendenza

