**Governo: Conte, ‘con Fi e Meloni dialogo costante, Salvini non richiama’** (Di sabato 5 settembre 2020) Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Quando si parla di opposizione si parla di tre partiti di centrodestra con esponenti dai temperamenti diversi. Con Fi il dialogo è costante e molto istituzionale e rispetto dei ruoli, con Meloni anche. Con Salvini invece quando lascio un messaggio non vengo richiamato…”. Così il premier Giuseppe Conte, alla Festa del Fatto quotidiano.L'articolo **Governo: Conte, ‘con Fi e Meloni dialogo costante, Salvini non richiama’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il Conte bis compie un anno ed è al collasso. Il presidente Mattarella, che un anno fa f… - matteosalvinimi : #Salvini: Penso che questa immigrazione sia voluta dall'attuale governo, che Conte abbia dato la disponibilità dei… - renatobrunetta : Abbiamo una grande occasione per difendere la democrazia parlamentare, per collocare tutto il centrodestra contro i… - gioporce : RT @MPenikas: Dopo un grande post di ieri in cui spiegava i benefici dell'Ecobonus al 110%, oggi #AdessoDIBBA ha scritto un altro post su F… - samuele26572 : RT @GiancarloDeRisi: L'ammiraglio De Felice, appello a Lampedusa: “Attenti, non fatevi comprare da Conte: il Governo vi sta abbindolando co… -