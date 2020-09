Coronavirus, lavoratori fragili: per i Ministeri l'età avanzata non basta (Di sabato 5 settembre 2020) Non basta l’età avanzata per essere considerati "lavoratori fragili". È quanto si legge in una circolare dei Ministeri della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali. "La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità - ovvero alla coesistenza di più patologie - che possono integrare una condizione di maggiore rischio", afferma il documento. (Coronavirus: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE) Leggi su tg24.sky

