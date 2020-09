Sondaggi elettorali TP: Regionali, per 6 italiani su 10 sarà trionfo centrodestra (Di venerdì 4 settembre 2020) Sondaggi elettorali TP: Regionali, per 6 italiani su 10 sarà trionfo centrodestra Secondo il 62,6% degli italiani le Regionali del 20 e 21 settembre vedranno il centrodestra prevalere sul centrosinistra. Per il 24,6% il risultato finale sarà di 5-1 per il centrodestra, per il 32,1% di 4-2 mentre per il 5,9% finirà addirittura con un cappotto (6-0). Solo il 7,7% scommette su un trionfo del centrosinistra mentre il 16,1% prevede un pareggio. C’è anche un 4,5% che ipotizza il M5S vincere da solo almeno in una delle Regioni che andranno al voto. E’ questo uno dei dati rilevati dai Sondaggi elettorali elaborati da Termometro ... Leggi su termometropolitico

