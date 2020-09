Slittino, cancellati i Mondiali 2021 in Canada (Di venerdì 4 settembre 2020) L’Executive Board della Federazione Internazionale dello Slittino ha ufficializzato la decisione di cancellare i Mondiali 2021 in programma originariamente dal 5 al 7 febbraio in Canada sulla pista di Whistler. Alla base della decisione c’è l’impossibilità di avere un numero ristretto di persone all’interno dell’impianto, con la località che peraltro prevede un periodo di quattordici giorni di quarantena per chi arriva dall’estero. Una nuova eventuale data sarà comunicata nelle prossime settimane. Leggi su sportface

L'Executive Board della Federazione Internaizonale dello Slittino (FIL) ha comunicato ufficialmente la decisione che i Mondiali in prograsmma dal 5 al 7 febbraio sulla pista canadese di Whistler sono ...

Non si terrà in Canada, causa le normative relative al Covid, l'evento iridato previsto dal 5 al 7 febbraio 2021. A cinque mesi da quello che sarebbe stato l'appuntamento centrale della stagione 2020/ ...

