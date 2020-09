Quei giovanissimi portoghesi che hanno fatto causa a 33 Paesi per l’inquinamento (Di venerdì 4 settembre 2020) ROMA – Sei giovani e giovanissimi portoghesi, di età compresa tra gli otto e i 21 anni, hanno intentato presso la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo una causa contro 33 Paesi per le troppe emissioni inquinanti prodotte. Leggi su dire

