Macaulay Culkin, come è diventato oggi il bambino di Mamma ho perso l’aereo (Di venerdì 4 settembre 2020) Macaulay Culkin, diventato celebre per il ruolo di Kevin in “Mamma ho perso l’aereo” ha appena festeggiato i suoi primi 40 anni: nonostante le difficoltà, ha dimostrato di sapersi reinventare. Anzi la mano chi non ricorda Kevin, il pestifero ma sensibile bambino protagonista di “Mamma ho perso l’aereo”. Quel ruolo ha assicurato una fama internazionale … L'articolo Macaulay Culkin, come è diventato oggi il bambino di Mamma ho perso l’aereo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

marcorussodell3 : Chi ricorda il mitico Macaulay Culkin? Che fine ha fatto il bambino prodigio di Hollywood? Riviviamo una parte dell… - infanziia : Vuoi sentirti vecchio? “Macaulay Culkin”, l’attore di Mamma ho perso l’aereo ha appena compiuto 40 anni. - _adelaideg : @CamelToad Sei la copia di Macaulay Culkin o è Macaulay Culkin che ti copia?? - RegalinoV : Mamma, ho perso l’aereo: Kieran Culkin non sapeva che il protagonista del film fosse suo fratello Macaulay… - IvanAlberotanza : @CharlyMatt A me sembra una c...ta pazzesca (cit.). La piccolissima differenza (per restare in tema con la citazion… -