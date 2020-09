Highlights Boston Celtics-Toronto Raptors 103-104 gara-3 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di venerdì 4 settembre 2020) the ad id=”445341″ Il VIDEO con gli Highlights di Boston Celtics-Toronto Raptors, match dei playoff NBA 2020. Altro finale thriller nella bolla di Orlando, dove sembrava che la schiacciata di Daniel Theis avesse chiuso partita e serie sul 103-101 a 0.5 secondi dalla fine. Poi OG Anunoby, a risolvere una partita che i Raptors non potevano assolutamente lasciarsi sfuggire. Il naturalizzato britannico ha raccolto uno splendido assist dalla rimessa di Kyle Lowry e, sfruttando il troppo spazio lasciatogli da un colpevole Jaylen Brown, ha segnato la tripla della vittoria sulla sirena, tenendo in vita le speranze dei canadesi. In mezzo secondo si è passati da una serie potenzialmente chiusa un 2-1 per i ... Leggi su sportface

