Fortnite contro Google: ban presto archiviato su Play Store? (Di venerdì 4 settembre 2020) Di recente il già chiacchieratissimo Fortnite è stato ancora più al centro dei riflettori. Non solo per il debutto dell’attesissima Stagione 4 del Capitolo 2 – che ha portato con sé una pletora di supereroi targati Marvel -, ma anche e e soprattutto per via di una causa legale e concettuale avviata contro i colossi Apple e Google, di cui vi abbiamo già illustrato tutti i dettagli in questo articolo dedicato. Causa che ha portato la versione mobile della celebre e giocatissima Battaglia Reale ad essere bannata da App Store e Play Store, lasciando a bocca asciutta tutti quei fan che sono soliti combattere proprio su touch screen in piena mobilità. Si tratta di una vera e propria lotta antitrust portata avanti dai ragazzi di Epic ... Leggi su optimagazine

