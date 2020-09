Crolla il tetto di una rimessa per autobus: si cercano persone sotto le macerie (Di venerdì 4 settembre 2020) I vigili del fuoco sono impegnati in queste ore nella ricerca di eventuali persone rimaste sotto le macerie dopo il crollo del tetto di una rimessa per autobus di Roma. Questa mattina a Roma è Crollata la copertura di una rimessa per gli autobus, sita all’incrocio tra via Luigi Tamburrano e via Grotta di Gregna, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

Bt40021531 : RT @SkyTG24: #Roma, crolla parte del tetto di autorimessa: ricerche feriti in corso - SkyTG24 : #Roma, crolla parte del tetto di autorimessa: ricerche feriti in corso - Terzobinarioit : Crolla copertura di rimessa bus a Roma - Notiziedi_it : Roma, crolla tetto di autorimessa: si scava alla ricerca di eventuali feriti - romasociale : CROLLA IL TETTO DI UNA RIMESSA AUTOBUS A COLLI ANIENE -