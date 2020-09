Covid: primo caso in scuola a Roma, studente positivo (Di venerdì 4 settembre 2020) Roma, 04 SET - primo caso di Covid tra gli studenti di una scuola della Capitale. Un ragazzo iscritto alla Marymount international, un istituto privato in zona Cassia, è risultato positivo al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

