Borsa, Italian Equity Week al via il 7 settembre (Di venerdì 4 settembre 2020) (TeleBorsa) – Partirà lunedì 7 settembre la quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana, la prima in formato interamente digitale, per rispondere alle nuove esigenze di distanziamento imposte dal coronavirus. Sarà il primo grande appuntamento della Corporate Italy post emergenza sanitaria. Saranno presenti 77 società, che rappresentano oltre il 65% della capitalizzazione di Piazza Affari, a confronto con 330 investitori globali, nell’arco di due settimane. L’evento si concluderà infatti il 17 settembre. L’evento è strutturato per aree tematiche coincidenti con diversi settori dell’economia: Consumer Day il 7 e 8 settembre, Infrastructure & ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Italian Borsa, Italian Equity Week al via il 7 settembre Il Messaggero Borsa, Italian Equity Week al via il 7 settembre

(Teleborsa) - Partirà lunedì 7 settembre la quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana, la prima in formato interamente digitale, per rispondere alle nuove esigenze di distanziamento i ...

Cancro al seno, Airc in barca a vela per finanziare una borsa per un ricercatore

GENOVA - In barca a vela per sostenere la ricerca contro il tumore al seno. Così Airc sbarca al Porto Antico a bordo di Aspra, in occasione di una speciale regata che si intitola "Nastro Rosa", propri ...

(Teleborsa) - Partirà lunedì 7 settembre la quarta edizione dell’Italian Equity Week di Borsa Italiana, la prima in formato interamente digitale, per rispondere alle nuove esigenze di distanziamento i ...GENOVA - In barca a vela per sostenere la ricerca contro il tumore al seno. Così Airc sbarca al Porto Antico a bordo di Aspra, in occasione di una speciale regata che si intitola "Nastro Rosa", propri ...