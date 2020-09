Benevento, ufficiale Caprari: prestito con diritto di opzione (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Benevento Calcio ha comunicato di aver acquisito a titolo temporaneo dall’UC Sampdoria, con diritto di opzione, le prestazioni sportive del calciatore Gianluca Caprari. Caprari, attaccante, arriva in giallorosso dopo la doppia esperienza nella passata stagione con le maglie di Sampdoria e Parma. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, il classe ’93 ha esordito in Serie A il 7 maggio del 2011 in Roma-Milan (0-0). L’anno seguente, nel mercato di gennaio, il passaggio al Pescara dove in sei anni di permanenza (158/32) ha conquistato due promozioni nella massima serie. Nella stagione 2017/18, il trasferimento alla Società blucerchiata (81/17). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

bncalcio : ?? BENVENUTO GIANLUCA?? ???? #BENVENUTOLAPADULA #LAPAGOL #ForzaStrega #BeneventoCalcio ?? Leggi il comunicato sul nos… - TuttoMercatoWeb : UFFICIALE: Benevento, colpo Caprari. Arriva dalla Samp in prestito con diritto di riscatto - Max_Mogavero : #Benevento, ufficiale l'acquisto di Gianluca Caprari: l'attaccante ha sottoscritto un contratto di 3 anni. Si trasf… - OAccomando91 : Ufficiale: le sfide tra #Benevento-#Inter, #Lazio-#Atalanta e #Udinese-#Spezia saranno recuperate il 30 settembre,… - corradone91 : Ufficiale il rinvio al 30/9 di #Benevento-#Inter, #Lazio-#Atalanta e #Udinese-#Spezia. Le due lombarde iniziano la… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento ufficiale È ufficiale: Caprari al Benevento Il Secolo XIX Il tenente colonnello Walter Fava saluta Macerata

L’ufficiale, 41enne originario di La Spezia ... scienze della sicurezza interna ed esterna e scienze politiche e dopo un anno alla scuola carabinieri di Benevento ha ricoperto il primo incarico ...

USCITE, Boateng rifiuta gli USA. Dabo-Benevento ok

Con Bryan Dabo vicinissimo al Benevento, altri da piazzare prima possibile sono ... Ma ancora su quel fronte non sembra muoversi ufficialmente niente.

L’ufficiale, 41enne originario di La Spezia ... scienze della sicurezza interna ed esterna e scienze politiche e dopo un anno alla scuola carabinieri di Benevento ha ricoperto il primo incarico ...Con Bryan Dabo vicinissimo al Benevento, altri da piazzare prima possibile sono ... Ma ancora su quel fronte non sembra muoversi ufficialmente niente.