USA, servizi moderano crescita ad agosto (Di giovedì 3 settembre 2020) (Teleborsa) – Luci ed ombre sul settore terziario americano, che rallenta il passo dopo l’export di fine lockdown. Lo confermano le letture dell’indice ISM non manifatturiero elaborato dall’Institute for Supply Management e del PMI dei servizi pubblicato da Markit. Nel mese di agosto, l’ISM non manifatturiero si è portato a 56,9 punti dai 58,1 punti del mese precedente. Il dato è inferiore alle attese del mercato che erano per un calo a 57 punti. Guardando alle singole componenti, quella sull’andamento aziendale è calata a 62,4 punti da 67,2 del mese precedente e quella sugli ordini a 56,8 da 67,7. Quella dell’occupazione è salita a 47,9 punti da 42,1, mentre la componente sui prezzi è aumentata a 64,2 da 57,6. Si rafforza invece il PMI dei servizi di Markit, ... Leggi su quifinanza

Ancora disagi nei collegamenti con le Isole Pelagie dopo che il traghetto "Lampedusa" è rientrato a Porto Empedocle a causa di un'avaria. L'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Marc ...

Amazon investe sull’India. E lo fa aprendo a nuovi funzionalità finanziarie dentro il suo servizio Prime: assicurazioni e compravendita di oro, che secondo Jeff Bezos dovrebbero essere più attraenti p ...

