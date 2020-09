Università, al via i test di Medicina: oltre 66mila candidati (Di giovedì 3 settembre 2020) Roberto Speranza saluta i ragazzi 03 settembre 2020 11:33 Università, al via i test di Medicina: oltre 66mila candidati leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte ... Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Università: via ai test di Medicina, protesta contro il numero chiuso. Striscione davanti al Lingotto di Torino, '… - Corriere : Test di Medicina al via: 66mila sotto esame, ne passerà uno su 5 - Noovyis : (Università, al via i test di ammissione alla facoltà di medicina senza assembramenti. A La Sapienza distanziamento… - paolofiorenzani : RT @giannipotti: Il Piano per l’innovazione 2025 all’anteprima @DIGITALmeet La Ministra @paolapisano_Min incontra Universita imprese start… - AnsaPuglia : Università: al via test medicina a Bari, protesta studenti. Quasi 3mila candidati divisi in 57 aule in diverse sedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Università via Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche