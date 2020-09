Uccide l’amica incinta, poi le apre la pancia e le strappa il feto: “Volevo un figlio”. Flavia aveva solo 24 anni (Di giovedì 3 settembre 2020) Il corpo senza vita di Flavia Godinho Mafra di appena 24 anni è stato trovato in un deposito dalla madre e dal marito. La ragazza è stata uccisa da una sua amica che, invidiosa della sua gravidanza, le ha aperto il ventre e rubato il feto. La terribile storia arriva da Brasile, precisamente da Canelinha, nello stato di Santa Catarina. Sul caso sta indagando la polizia allo scopo di ricostruire l’intera vicenda. Sono stati il marito e la madre della povera Flavia a scoprire il corpo, i due si erano allarmati non vedendola tornare dalla festa, il “baby shower”, un evento che viene organizzato per celebrare l’imminente nascita di un bambino.



Il marito e la mamma di Flavia hanno cercato la giovane e alla fine l’hanno trovata all’interno di un ... Leggi su caffeinamagazine

saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi della neonata: poche settimane fa aveva abortito il suo primo figl… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi della neonata: poche settimane fa aveva abortito il suo primo figl… - ilmessaggeroit : Uccide a coltellate l'amica incinta per impadronirsi della neonata: poche settimane fa aveva abortito il suo primo… - ilmessaggeroit : #uccide l'#amica durante il party per la nascita e le strappa dal grembo il #feto: «Volevo un figlio» - francy04598976 : RT @valenspina84: Ieri ho litigato con amica. Mi ha chiamata chiedendomi perchè sono sparita. Le ho detto che non non mi piace chi fa la pu… -