Trump invita all'illegalità nel Nord Carolina: 'Votate sia ai seggi sia per posta' (Di giovedì 3 settembre 2020) Un provocatore che invita all'illegalità: gli elettori della Carolina del Nord dovrebbero votare due volte nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre negli Stati Uniti: una per posta e una di ... Leggi su globalist

Un provocatore che invita all’illegalità: gli elettori della Carolina del Nord dovrebbero votare due volte nelle elezioni presidenziali del prossimo novembre negli Stati Uniti: una per posta e una di ...

