Tommaso Zorzi accende la miccia prima del GF Vip 5: ‘Patrizia De Blanck nobile decaduta’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Manca davvero pochissimo all’inizio del Grande Fratello Vip 5 e già potrebbero scattare le prima scintille tra concorrenti. Solo ieri vi abbiamo annunciato il cast ufficiale del reality, al via dal 14 settembre su Canale 5, un cast che in parte è stato stravolto rispetto a quello spoilerato nelle prime anticipazioni. Tra le conferme c’è l’influencer Tommaso Zorzi e proprio il giovane, diventato famoso grazie a “Riccanza”, potrebbe far scoppiare le prime tensioni ancor prima di entrare nella casa. Tommaso Zorzi su Patrizia De Blanck: ‘nobile decaduta’ Tommaso Zorzi, in attesa di entrare al Grande Fratello Vip 2020, è stato intervistato dal settimanale ... Leggi su tutto.tv

trash_italiano : Cast ufficiale #GFVIP UOMINI Francesco Oppini Tommaso Zorzi Paolo Brosio Fausto Leali Pierpaolo Petrelli Enock Ba… - ofcourse_maybe : Perché non vedo Tommaso Zorzi al GF in tendenza? - constantlyyyy : Raga ma come farò senza le storie su Instagram di @tommaso_zorzi quando sarà al GFVIP - pieceofgayrbage : @pjjllowtalk C’è tommaso zorzi al gf? - pjjllowtalk : quest’anno seguirò il gf solo per tommaso zorzi #Tiziaparty -