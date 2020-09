Steve Nash è il nuovo allenatore dei Brooklyn Nets. L’ex playmaker a 46 anni torna in Nba (Di giovedì 3 settembre 2020) Steve Nash è il nuovo allenatore dei Brooklyn Nets. L’ex Phoenix Suns ha firmato un contratto di quattro anni, come riportato da Espn. Il 46enne canadese, playmaker due volte Mvp della Nba, non ha mai avuto esperienza da capo allenatore in passato, ma è stato sempre considerato uno dei leader tecnici delle squadre con le quali è sceso in campo. Dal momento del suo ritiro nel 2015, era stato più volte avvicinato, ma aveva sempre deciso di rifiutare una sfida così importante come quella di ricoprire il ruolo di allenatore. Brooklyn però ha deciso di non rinunciare a Jacque Vaughn, che ha ben impressionato in questi mesi in cui è stato chiamato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

