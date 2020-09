Stefano De Martino e Cecilia Rodriguez sullo stesso volo, Giulia De Lellis riporta il sereno (Di giovedì 3 settembre 2020) Un clamoroso e casuale triangolo ha visto protagonisti tre personaggi molto amati e seguiti dal pubblico come Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis. I tre sono capitati sullo stesso volo e, per uno strano scherzo del destino, Cecilia e Stefano avevano anche due posti ravvicinati. Trovatisi uno di fianco all’altra, Cecilia avrebbe duramente invitato Stefano ad accomodarsi in un’altra poltrona, non gradendo la sua compagnia durante il volo. Come sanno gli appassionati di gossip, infatti, la storia tra il bel ballerino e Belen Rodriguez è stata una delle più belle ma al tempo ... Leggi su tpi

