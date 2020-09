L’immaginario tra scienza e desiderio (Di venerdì 4 settembre 2020) Eva è una giovane oncologa, è molto conosciuta eppure ha deciso di abbandonare la carriera in ascesa per studiare l’opera di un medico del passato, Johan Anmuth, che operava nella Prussia del 700, la cui ricerca nel nascente Regno orientato a una «nuova» ragione affermava anche la resilienza di quella cultura indocile, sfuggente alle regole e ai poteri violenti, espressione di un popolo senza diritto di parola. Negli anni il medico, che aveva avuto il privilegio di curare la famiglia … Continua L'articolo L’immaginario tra scienza e desiderio proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

