Harry e Meghan produrranno documentari e programmi per bambini su Netflix (Di giovedì 3 settembre 2020) I duchi di Sussex Harry e Meghan hanno firmato un accordo con la piattaforma di contenuti in streaming Netflix. I due produrranno documentari e programmi per bambini. Sempre di più sulle orme degli Obama… Harry e Meghan produttori a Hollywood. A distanza di nove mesi dalla loro partenza dal Regno Unito e dopo aver detto addio ai loro doveri da senior royal nella famiglia reale, i due sono prontiArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

