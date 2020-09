Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social (Di giovedì 3 settembre 2020) AGI - L'attore di Hollywood Dwayne Douglas Johnson, conosciuto Anche come 'The Rock', ha rivelato di essere stato contagiato dal Coronavirus e come lui Anche sua moglie e due suoi figli. "La mia priorità è proteggere la mia famiglia e i miei cari", ha affermato annunciando la positività in un video pubblicato sul suo account Instagram, 196 milioni di follower, il terzo più popolare sul social network. Leggi su agi

