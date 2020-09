Silvio Berlusconi è positivo al coronavirus (Di mercoledì 2 settembre 2020) (foto: Massimo Di Vita/Archivio Massimo Di Vita/Mondadori Portfolio via Getty Images)Il quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus. Il fondatore e leader di Forza Italia si è sottoposto a un tampone rinofaringeo dopo un recente viaggio in Sardegna, e il test Rna ha rilevato tracce di Sars-Cov-2. Stando alle parole del suo medico personale, il primario di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele Alberto Zangrillo, Berlusconi sarebbe asintomatico e continuerebbe a lavorare dalla sua villa di Arcore: “È asintomatico e sta in isolamento a casa, come da disposizioni regionali”, ha dichiarato Zangrillo. Un comunicato dell’ufficio stampa di Berlusconi ha aggiunto quanto segue per chiarire ... Leggi su wired

