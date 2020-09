Pedullà: Younes al Genoa, c’è il sì del Napoli (Di mercoledì 2 settembre 2020) Passi avanti decisivi, secondo l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, per Amin Younes al Genoa “Younes, apertura al Genoa: c’è il sì del Napoli” Scrive infatti su Twitter aggiungendo poi sul suo sito che l’esterno offensivo potrebbe lasciare Napoli già nei prossimi giorni. Quello che manca al momento è l’accordo tra le società, potrebbe essere la formula dell’operazione. Si va verso un prestito con obbligo di riscatto a cifre prestabilite. Il Napoli potrebbe dunque realizzare una nuova plusvalenza. L'articolo Pedullà: Younes al Genoa, c’è il sì del Napoli ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : #Pedullà: #Younes al #Genoa, c’è il sì del #Napoli Secondo l’esperto di calciomercato nei prossimi giorni l’estern… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SPORTITALIA - Pedullà: 'Younes, apertura al Genoa: c’è il sì del Napoli' - Andrea842631710 : @eantoniopolonia Principio di accordo tra Juve e suarez. Sia per pedullà che per di Marzio questo non farebbe ovvia… - gnomini : RT @pianetagenoa: Pedullà: «Younes è vicinissimo al Genoa» - - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Pedullà: «Younes è vicinissimo al Genoa» - -

Ultime Notizie dalla rete : Pedullà Younes Pedullà:” Younes al Genoa ora si può!” Per Sempre Napoli