“Ecco cosa ci costringevano a fare i medici”. Robin Williams, la rivelazione choc della moglie (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sei anni dopo il suicidio di Robin Williams, sono emerse le prime indiscrezioni sulla sua morte. Netflix sta per lanciare un documentario sulla vita dello straordinario artista, in cui narrerà i suoi ultimi giorni e la convivenza con la terribile malattia. “Ogni area del suo cervello era stata attaccata. Robin ha visto se stesso andare in pezzi e disintegrarsi”. Le parole di Shawn Levy, il suo ultimo regista: “Mi disse: ‘Che cosa mi sta succedendo?'”. L’11 agosto del 2014, Robin Williams si è tolto la vita lasciando nella sofferenza tutti quelli che lo amavano. La sua malattia prende il nome di “demenza da corpi di Lewy”, è spesso correlata alla malattia di Parkinson, e si manifesta soprattutto con frequenti ... Leggi su caffeinamagazine

