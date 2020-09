DAYDREAMER al sabato già questa settimana. Ma poi? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Buone notizie, almeno nell’immediato, per i sempre più numerosi e agguerriti fan di Can Yaman e della fiction DAYDREAMER – le ali del sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 2 settembre 2020Le intriganti e romantiche avventure della coppia Can & Sanem chiudono per ora la loro programmazione quotidiana, che si fermerà venerdì 4 settembre (dal 7 inizia infatti il palinsesto autunno-inverno con Beautiful, Una vita, Uomini e donne, Il segreto e Pomeriggio Cinque). La buona notizia, però, è che nei prossimi giorni ci saranno alcuni lunghi appuntamenti speciali che ci faranno compagnia in giorni e orari non consueti per gli aficionados della soap turca. Il primo, annunciato un po’ a sorpresa nelle ultime ore, riguarda sabato 5 settembre: DAYDREAMER ... Leggi su tvsoap

