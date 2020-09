Borsa: Milano corre a +2%, brilla Atlantia (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - Milano, 02 SET - La Borsa di Milano cresce ancora con il Ftse Mib in rialzo del 2% a 19.890 punti, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari brilla Atlantia, +15%, ... Leggi su corrieredellosport

Indici sostenuti a Piazza Affari che rimbalza in maniera decisa dopo quattro sedute negative consecutive, sulla scia del balzo di Wall Street ieri e delle borse asiatiche oggi. A spingere i mercati ...(ANSA) - MILANO, 02 SET - La Borsa di Milano cresce ancora con il Ftse Mib in rialzo del 2% a 19.890 punti, in linea con gli altri listini del Vecchio continente. A Piazza Affari brilla Atlantia (+15% ...