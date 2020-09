TUTTOSPORT – La Juventus vuole Edin Dzeko, ma la situazione di Arkadiusz Milik non si sblocca (Di martedì 1 settembre 2020) “Pirlo ha scelto Dzeko!”. Questo il titolo di apertura in prima pagina dell’edizione di oggi di TUTTOSPORT. Ore decisive per la volata con Luis Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il tecnico ribadisce la sua preferenza per il bosniaco della Roma, ancora prigioniero della trattativa fra Arkadiusz Milik e i giallorossi. C’è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: “Tutto su Kanté!”. La rinuncia a Sandro Tonali e la cessione di Marcelo Brozovic: ecco il tesoretto per il centrocampista preferito da Antonio Conte. “Tanti Milan con Tonali”: l’ex Brescia porta anche duttilità e la possibilità di adottare più soluzioni in mediana rispetto al recente passato. Si parla anche della ... Leggi su calciomercato.napoli

tuttosport : #Pirlo proverà a trasformare #Bernardeschi in #Zambrotta - tuttosport : #Klopp: '#Ronaldo il più forte. #Messi? Solo il top di #Barcellona' - tuttosport : #DeLigt , c'è una novità: la nota ufficiale della #Juve ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Ulivieri: '#Pirlo è uno studente modello e geniale' - Fabio64535537 : RT @tuttosport: #Ulivieri: '#Pirlo è uno studente modello e geniale' -

Ultime Notizie dalla rete : TUTTOSPORT Juventus Juve, preso Iling: è il nuovo Sancho Tuttosport Calciomercato, ultime notizie: Brahim Diaz al Milan, operazione in chiusura con il Real

Tra i club più attivi in queste ore di calciomercato c'è il Milan di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara, sta infatti per portare a Milanello non solo ...

Pirlo deposita la tesi: il 14 settembre esame a Coverciano

Andrea Pirlo sarà laureato mister molto prima di quanto previsto. Si è parlato tanto nei giorni scorsi del fatto che il nuovo tecnico della Juventus avrebbe iniziato il campionato “senza patentino” pe ...

Tra i club più attivi in queste ore di calciomercato c'è il Milan di Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, capitanata da Paolo Maldini e Frederic Massara, sta infatti per portare a Milanello non solo ...Andrea Pirlo sarà laureato mister molto prima di quanto previsto. Si è parlato tanto nei giorni scorsi del fatto che il nuovo tecnico della Juventus avrebbe iniziato il campionato “senza patentino” pe ...